Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 11 maggio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 11 maggio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, dopo un periodo di forte stress, finalmente le acque si stanno calmando. In queste ore ritrovate l’equilibrio interiore e la voglia di socializzare. Per quanto riguarda il lavoro, una piccola entrata extra vi permetterà di togliervi uno sfizio che rimandavate da mesi e mesi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 11 maggio 2026), siete in una fase di trasformazione. Qualcosa dentro di voi sta cambiando e questo si riflette nel vostro modo di porvi agli altri. Evitate i conflitti.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di evasione in queste ore di metà (o quasi) maggio è fortissima. Per quanto riguarda il lavoro, la routine vi sta stretta, ma cercate di resistere ancora un po’ prima di fare passi azzardati.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in queste ore siete determinati a raggiungere i vostri obiettivi e nulla sembra potervi fermare. La vostra ambizione è ai massimi livelli, ma ricordate di non trascurare la famiglia. Rimboccatevi le maniche.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 11 maggio 2026), settimana all’insegna della creatività e dell’innovazione per molti di voi. Per quanto riguarda il lavoro, avete idee brillanti che potrebbero rivoluzionare tutto.

PESCI

Cari Pesci, l’intuizione è il vostro asso nella manica in queste ore di maggio. Seguite il vostro istinto, specialmente nelle questioni di cuore. Per quanto riguarda il lavoro, siate chiari nelle vostre richieste per evitare malintesi con i collaboratori.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: avete idee brillanti che potrebbero rivoluzionare il vostro settore lavorativo.