Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 9 maggio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 9 maggio2026:

Ariete

Cari Ariete, energia buona ma da gestire. Nel lavoro scelte importanti. In amore serve dialogo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, stabilità in evoluzione. Nel lavoro opportunità concrete. In amore emozioni più vive.

Gemelli

Cari Gemelli, flessibilità mentale. Nel lavoro idee efficaci. In amore attenzione ai dubbi.

Cancro

Cari Cancro, emozioni profonde. Nel lavoro equilibrio. In amore chiarimenti utili.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 9 maggio 2026), forza interiore. Nel lavoro risultati concreti. In amore meno orgoglio.

Vergine

Cari Vergine, organizzazione forte. Nel lavoro progressi chiari. In amore più apertura.

Bilancia

Cari Bilancia, decisioni necessarie. Nel lavoro scelte importanti. In amore confronto utile.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, lucidità alta. Nel lavoro strategia vincente. In amore intensità emotiva.

Sagittario

Cari Sagittario, movimento mentale. Nel lavoro nuove strade. In amore sincerità.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, costruzione solida. Nel lavoro avanzamenti. In amore apertura graduale.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 9 maggio 2026), idee innovative. Nel lavoro cambiamenti positivi. In amore chiarezza.

Pesci

Cari Pesci, sensibilità attiva. Nel lavoro intuizioni valide. In amore dolcezza sincera.