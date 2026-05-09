Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 9 maggio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 9 maggio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, avete una marcia in più, ma rispetto ad altri momenti sapete usarla meglio. Non vi buttate a caso: scegliete con precisione dove agire. Nel lavoro questo vi permette di ottenere risultati più solidi. In amore, invece, c’è bisogno di maggiore presenza: non basta dire, bisogna dimostrare con i fatti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 9 maggio 2026), giornata che vi invita a fare un passo oltre la solita routine. Non è facile per voi, ma sentite che è necessario. Nel lavoro potrebbe arrivare una proposta o un cambiamento interessante. In amore cresce il desiderio di qualcosa di più intenso e meno prevedibile.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete veloci ma anche più determinati del solito. Le idee diventano azioni e questo vi porta vantaggi concreti. Nel lavoro riuscite a sbloccare una situazione. In amore, però, evitate atteggiamenti contraddittori: qualcuno ha bisogno di certezze.

CANCRO

Cari Cancro, giornata importante perché riuscite a trasformare le emozioni in scelte. Non vi limitate a sentire, ma agite. Nel lavoro questo vi aiuta a uscire da una fase di incertezza. In amore, invece, è il momento di chiarire senza paura.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 9 maggio 2026), la vostra sicurezza è più autentica e meno esibita. Questo vi rende molto efficaci. Nel lavoro riuscite a ottenere risultati senza sforzi eccessivi. In amore, però, serve più ascolto: non tutto ruota intorno a voi.

VERGINE

Cari Vergine, giornata concreta e produttiva. Riuscite a organizzare tutto con precisione, ma senza rigidità. Nel lavoro fate progressi importanti. In amore, cercate di non analizzare troppo ogni situazione: lasciate spazio anche al sentimento.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 9 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: giornata concreta e produttiva.