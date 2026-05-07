Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 7 maggio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 7 maggio2026:

Ariete

Cari Ariete, chi vi rimprovera di non essere equilibrati, non avrà nulla da dire nel corso di questa settimana, in voi c’è un equilibrio fra bisogni privati e quelli connessi alla carriera.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, una crisi nella comunicabilità con chi vi sta molto vicino è probabile, le relazioni con il mondo esterno sono invece ottime, intensificate le amicizie.

Gemelli

Cari Gemelli, state particolarmente attenti: sarete eccitabili e impulsivi. Succede anche senza la vostra volontà di discutere e litigare, è questa Luna che si oppone a Venere e Urano, a creare qualche incomprensione nel lavoro e nel rapporto di coppia.

Cancro

Cari Cancro, nel corso della giornata di oggi puntate sul lavoro, studio, professione, carriera all’estero, affari piuttosto ambiziosi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 7 maggio 2026), fate parlare i vostri occhi, che Venere rende più somiglianti a quelli di una lince che non al leone, raccontano tutto.

Vergine

Cari Vergine, state diventando di giorno in giorno più forti e fortunati. Contatti con il lontano, viaggi, imprese all’estero, ma anche amore con forestieri.

Bilancia

Cari Bilancia, i contrasti sono destinati ad aumentare. In particolare con chi siete in rapporto lavorativo, ma non è molto diversa nemmeno la parte dei rapporti privati, la battaglia quotidiana non deve esaurire tutte le energie in un giorno.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, l’amore cerca l’essenza della primavera. Ma le stelle sono già orientate verso il campo pratico che avrà in settimana la possibilità di progressi, guadagni, come anche improvvise cadute.

Sagittario

Cari Sagittario, magnifica settimana di maggio 2026 per voi. Amore? Nonostante la contrarietà di quella Venere doppia in Gemelli, ingannevole per la vicinanza di Urano, tutte le altre stelle sono favorevoli!

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, avanti, ardenti figli e figlie di Saturno! Siete stati voi a dire una volta che la vita non può essere sempre un romantico blues.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 7 maggio 2026), ci sono dei periodi nel corso dell’anno in cui la Luna si prende la scena della settimana, questa volta succede a voi.

Pesci

Cari Pesci, settimana più o meno instabile per lo zodiaco e quindi incerta per il mondo, per voi non parte in maniera ideale, causa Luna in Sagittario, che crea atmosfera ostile per voi nell’ambiente di lavoro.