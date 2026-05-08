Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 9 maggio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 9 maggio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, avete una marcia in più, ma rispetto ad altri momenti sapete usarla meglio. Non vi buttate a caso: scegliete con precisione dove agire. Nel lavoro questo vi permette di ottenere risultati più solidi. In amore, invece, c’è bisogno di maggiore presenza: non basta dire, bisogna dimostrare con i fatti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 9 maggio 2026), giornata che vi invita a fare un passo oltre la solita routine. Non è facile per voi, ma sentite che è necessario. Nel lavoro potrebbe arrivare una proposta o un cambiamento interessante. In amore cresce il desiderio di qualcosa di più intenso e meno prevedibile.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete veloci ma anche più determinati del solito. Le idee diventano azioni e questo vi porta vantaggi concreti. Nel lavoro riuscite a sbloccare una situazione. In amore, però, evitate atteggiamenti contraddittori: qualcuno ha bisogno di certezze.

CANCRO

Cari Cancro, giornata importante perché riuscite a trasformare le emozioni in scelte. Non vi limitate a sentire, ma agite. Nel lavoro questo vi aiuta a uscire da una fase di incertezza. In amore, invece, è il momento di chiarire senza paura.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 9 maggio 2026), la vostra sicurezza è più autentica e meno esibita. Questo vi rende molto efficaci. Nel lavoro riuscite a ottenere risultati senza sforzi eccessivi. In amore, però, serve più ascolto: non tutto ruota intorno a voi.

VERGINE

Cari Vergine, giornata concreta e produttiva. Riuscite a organizzare tutto con precisione, ma senza rigidità. Nel lavoro fate progressi importanti. In amore, cercate di non analizzare troppo ogni situazione: lasciate spazio anche al sentimento.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: giornata concreta e produttiva.