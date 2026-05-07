Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 7 maggio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 7 maggio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in queste ore di inizio maggio 2026 avete le idee più chiare rispetto al passato recente e questo permette di osservare i rapporti con maggiore lucidità. Lavoro? Siete chiamati a fare scelte importanti in vista dei prossimi mesi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 7 maggio 2026), avete un forte bisogno di sentirvi sostenuti, compresi e circondati da persone autentiche. Per quanto riguarda il lavoro, la settimana si presenta intensa, con momenti di maggiore pressione soprattutto in queste ore…

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete bisogno di stimoli nuovi nei sentimenti, di emozioni che vi facciano sentire vivi e coinvolti. Le relazioni stabili possono attraversare qualche momento di tensione, soprattutto se negli ultimi tempi il dialogo si è ridotto o la complicità è stata messa in secondo piano da impegni e stress lavorativi. Per quanto riguarda il lavoro, volete crescere, cambiare, espandervi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, dopo un periodo pesante, avreste bisogno di maggiore tranquillità anche nei rapporti. Non avete più voglia di conflitti inutili o situazioni ambigue. Datevi da fare. Lavoro? Le ultime settimane sono state davvero toste. Non tutto si risolve nell’immediato, anche perché alcune situazioni non dipendono solo da voi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 7 maggio 2026), le stelle favoriscono gli incontri e le emozioni. Avete più voglia di condividere, di conoscere persone nuove o di riscoprire il lato più spontaneo delle relazioni. Lavoro? Le finanze richiedono particolare attenzione.

PESCI

Cari Pesci, siete fin troppo sensibili e avete bisogno di rassicurazioni concrete. Nei rapporti possono emergere tensioni, soprattutto se vi sentite poco compresi o trascurati. Per quanto riguarda il lavoro, cercate riconoscimenti concreti per ciò che avete fatto e non siete più disposti ad accontentarvi di parole o promesse.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 7 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: avete le idee più chiare rispetto al passato recente. Scelte importanti sul lavoro.