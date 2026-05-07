Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 8 maggio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 8 maggio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, durante queste giornate di maggio la passione è il vostro motore principale e si percepisce in ogni gesto, parola e scelta. Vivete i sentimenti con intensità. Per quanto riguarda il lavoro, qualche ostacolo pratico rallenta i vostri piani e potrebbe nel passato avervi messo alla prova…

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 8 maggio 2026), la stabilità amorosa è il vostro punto di forza e in questa fase rappresenta un rifugio sicuro per molti di voi. Capitolo lavoro: state vivendo una settimana produttiva in cui le idee iniziano finalmente a prendere forma concreta.

GEMELLI

Cari Gemelli, le dinamiche relazionali vi mettono alla prova. Avete bisogno di sostegno, complicità e condivisione. Per quanto riguarda il lavoro, siete pieni di idee, intuizioni e ambizioni, ma sembra di non ricevere il supporto necessario per realizzarle.

CANCRO

Cari Cancro, le relazioni nel corso di queste ore di maggio sono al centro di una fase di chiarimento profondo. Dopo delusioni o incomprensioni, sentite il bisogno di verità. Lavoro? Avete capito che non tutti giocano dalla vostra parte e questa consapevolezza vi ha reso più prudenti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 8 maggio 2026), aprivetevi senza timori. C’è voglia di condividere, costruire e vivere emozioni autentiche, senza troppe riserve. Per quanto riguarda il lavoro, avete una grande spinta verso il successo e si vede.

VERGINE

Cari Vergine, le relazioni possono attraversare una fase delicata, in cui piccoli attriti o incomprensioni rischiano di pesare più del necessario. Per quanto riguarda il lavoro, è un buon momento per riorganizzare, pianificare e rimettere ordine nelle priorità. Persino vincere una sfida.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 8 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Toro: la stabilità amorosa è il vostro punto di forza e in questa fase rappresenta un rifugio sicuro.