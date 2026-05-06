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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 6 maggio 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 6 maggio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 6 maggio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, non potete più restare nel dubbio. E’ arrivato il momento di metterci un punto… Queste saranno giornate decisive in particolare per il lavoro, con scelte importanti da prendere. Finalmente. In amore, un confronto può chiarire molte cose rimaste in sospeso.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 6 maggio 2026), avete una capacità di comprensione superiore e riuscite a cogliere dettagli che altri ignorano. Continuate così. E’ una dote importante in particolare sul lavoro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, i primi giorni di questa settimana saranno un po’ incerti, ma poi tutto prenderà forma prima del previsto. Non temete. Per quanto riguarda il lavoro, può nascere un’idea interessante da sviluppare nel breve/medio termine. In amore, sincerità e leggerezza vi aiutano a migliorare i rapporti.

oroscopo paolo fox oggi
AGF
CAPRICORNO

Cari Capricorno, state lavorando su qualcosa di importante e lo fate con grande determinazione. Un passo avanti rispetto al recente passato. Per quanto riguarda il lavoro, progressi concreti, anche se graduali. In amore, serve più apertura rispetto al solito.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 6 maggio 2026), le vostre idee trovano finalmente una direzione più precisa. Per quanto riguarda il lavoro, una vostra intuizione può portare risultati interessanti. Cercate di essere più presenti in amore.

PESCI

Cari Pesci, i primi giorni di questa settimana sono più riflessivi del solito. Tranquilli: arriverà presto una fase più concreta. Per quanto riguarda il lavoro, fate progressi reali. In amore, il prossimo fine settimana vi porterà dolcezza e maggiore stabilità emotiva. Coraggio!

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 6 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: le vostre idee trovano finalmente una direzione più precisa.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 4-10 MAGGIO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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