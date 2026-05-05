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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 5 maggio 2026

Immagine di copertina
Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 5 maggio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 5 maggio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, è iniziata una settimana di riorganizzazione interiore per molti di voi. Nel corso di queste ore servirà una strategia più precisa. Capitolo lavoro: potreste rivedere un progetto o cambiare approccio, ottenendo risultati migliori nel finale.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 5 maggio 2026), sono in arrivo tanti stimoli nuovi, soprattutto nel lavoro. In amore nel corso di queste ore cresce il desiderio di emozioni più autentiche: meno routine e più coinvolgimento rispetto al solito.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, nel corso delle prossime ore di questo mese di maggio 2026 riuscirete a trasformare idee in azioni, soprattutto tra metà settimana e la giornata di venerdì. Capitolo lavoro: in arrivo vantaggi reali. In amore, serve più chiarezza: evitate ambiguità che potrebbero creare tensioni.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
Oroscopo Paolo Fox oggi
AGF
CANCRO

Cari Cancro, qualche dubbio o riflessione per molti di voi nel corso di queste ore di inizio mese. Tranquilli: presto arriverà una maggiore serenità. Per quanto riguarda il lavoro, è importante non chiudersi.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 5 maggio 2026), nel corso dei prossimi giorni godrete di un buon equilibrio. Per quanto riguarda il lavoro, riuscite a gestire situazioni anche complesse con sicurezza. In amore, c’è voglia di autenticità. Parlate chiaro.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, i primi giorni di questa settimana di inizio maggio richiederanno adattamento, ma poi riuscirete a trovare soluzioni efficaci. Capitolo lavoro: riuscite a sistemare questioni importanti. In amore, cercate di non essere troppo critici.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 5 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: godete di un buon equilibrio. 

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 4-10 MAGGIO
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
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