Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 5 maggio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 5 maggio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, non potete più restare nel dubbio… In arrivo giornate decisive per il lavoro, con scelte importanti da prendere. Finalmente. In amore, un confronto può chiarire molte cose rimaste in sospeso. Per equilibrio e serenità dovrete aspettare ancora qualche giorno…

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 5 maggio 2026), avete una capacità di comprensione superiore e riuscite a cogliere dettagli che altri ignorano. Per quanto riguarda il lavoro, questo è un grande vantaggio. In amore, siete più selettivi.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, i primi giorni di questa settimana di inizio maggio saranno un po’ incerti, ma poi tutto prenderà forma. Per quanto riguarda il lavoro, può nascere un’idea interessante da sviluppare nel tempo. In amore, sincerità e leggerezza vi aiutano a migliorare i rapporti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, state lavorando su qualcosa di importante e lo fate con grande determinazione. Per quanto riguarda il lavoro, progressi concreti, anche se graduali. In amore, serve più apertura.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 5 maggio 2026), le vostre idee trovano finalmente una direzione più precisa. Per quanto riguarda il lavoro, una vostra intuizione può portare risultati interessanti. In amore, cercate di essere più presenti.

PESCI

Cari Pesci, i primi giorni sono più riflessivi, poi arriva una fase più concreta. Per quanto riguarda il lavoro, fate progressi reali. In amore, il weekend porta dolcezza e maggiore stabilità emotiva.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 5 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: le vostre idee trovano finalmente una direzione più precisa.