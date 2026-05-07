Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 8 maggio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 8 maggio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, durante queste ore di maggio avete le idee più chiare rispetto al passato recente e questo permette di osservare i rapporti con maggiore lucidità. Capitolo lavoro: siete chiamati a fare scelte importanti in vista dei prossimi mesi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 8 maggio 2026), avete un forte bisogno di sentirvi sostenuti. Per quanto riguarda il lavoro, la settimana è intensa, con momenti di maggiore pressione soprattutto in queste ore… Tenete duro.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete bisogno di stimoli nuovi nei sentimenti, di emozioni che vi facciano sentire vivi e coinvolti. Le relazioni stabili possono attraversare qualche momento di tensione, soprattutto se negli ultimi tempi il dialogo si è ridotto o la complicità è stata messa in secondo piano da impegni e stress lavorativi. Per quanto riguarda il lavoro, volete crescere, cambiare, espandervi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, dopo un periodo pesante, avreste bisogno di maggiore tranquillità anche nei rapporti. Non avete più voglia di conflitti inutili o situazioni ambigue. Capitolo lavoro: le ultime settimane sono state davvero toste. Non tutto si risolve nell’immediato, anche perché alcune situazioni non dipendono solo da voi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 8 maggio 2026), le stelle favoriscono gli incontri e le emozioni. Avete più voglia di condividere, di conoscere persone nuove o di riscoprire il lato più spontaneo delle relazioni. Per quanto riguarda il lavoro, le finanze richiedono particolare attenzione. Non fate il passo più lungo della gamba.

PESCI

Cari Pesci, siete fin troppo sensibili e avete bisogno di rassicurazioni concrete. Nei rapporti possono emergere tensioni, soprattutto se vi sentite poco compresi o trascurati. Per quanto riguarda il lavoro, cercate riconoscimenti concreti per ciò che avete fatto e non siete più disposti ad accontentarvi di parole o promesse.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 8 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: avete le idee più chiare rispetto al passato recente. Scelte importanti sul lavoro.