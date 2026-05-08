Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 9 maggio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 9 maggio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sentite chiaramente che è il momento di agire. Non potete più restare in attesa. Nel lavoro una decisione può cambiare una situazione a vostro favore. In amore, un gesto concreto vale più di tante parole.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 9 maggio 2026), giornata molto intensa e potente. Avete una determinazione che vi porta a ottenere ciò che volete. Nel lavoro siete strategici e precisi. In amore, però, attenzione a non essere troppo rigidi: lasciate spazio anche alla leggerezza.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sentite il bisogno di muovervi e di cambiare qualcosa. L’importante è non farlo in modo disordinato. Nel lavoro una nuova idea può diventare concreta. In amore, sincerità sì, ma con un po’ più di delicatezza.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata molto utile per costruire e consolidare. Sapete esattamente dove volete arrivare e fate passi nella giusta direzione. Nel lavoro progressi solidi. In amore, però, serve più calore: non date tutto per scontato.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 9 maggio 2026), avete intuizioni brillanti ma anche la voglia di metterle in pratica. Questo è il vero punto di svolta. Nel lavoro una vostra idea può fare la differenza. In amore, cercate di essere più presenti e meno distaccati.

PESCI

Cari Pesci, giornata molto positiva perché riuscite a unire sensibilità e concretezza. Nel lavoro fate passi avanti reali. In amore c’è una dolcezza più stabile e meno fragile: riuscite a costruire qualcosa di più solido.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: giornata molto utile per costruire e consolidare. Sapete esattamente dove volete arrivare e fate passi nella giusta direzione.