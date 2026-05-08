Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 8 maggio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 8 maggio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, godete ancora di una grande passione. Vivete i sentimenti con intensità, desiderio e una forte spinta a costruire qualcosa di importante e concreto. Lavoro? Qualche ostacolo pratico rallenta i vostri piani e potrebbe nel passato avervi messo alla prova…

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 8 maggio 2026), la stabilità amorosa è il vostro punto di forza e in questa fase di inizio maggio rappresenta un rifugio sicuro. Lavoro? La settimana si sta rivelando particolarmente produttiva.

GEMELLI

Cari Gemelli, più che i sentimenti in sé, sono le dinamiche relazionali a mettervi alla prova in queste ore di maggio. Avete bisogno di sostegno, complicità e condivisione. Lavoro? Siete pieni di idee, intuizioni e ambizioni, ma sembra di non ricevere il supporto necessario per realizzarle.

CANCRO

Cari Cancro, le relazioni nel corso di queste ore di maggio sono al centro di una fase di chiarimento profondo. Dopo delusioni o incomprensioni, sentite il bisogno di verità. Per quanto riguarda il lavoro, avete capito che non tutti giocano dalla vostra parte e questa consapevolezza vi ha reso più prudenti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 8 maggio 2026), aprivetevi senza timori. C’è voglia di condividere, costruire e vivere emozioni autentiche, senza troppe riserve. Capitolo lavoro: avete una grande spinta verso il successo e si vede.

VERGINE

Cari Vergine, le relazioni possono attraversare una fase delicata, in cui piccoli attriti o incomprensioni rischiano di pesare più del necessario. Capitolo lavoro: è un buon momento per riorganizzare, pianificare e rimettere ordine nelle priorità. Persino vincere una sfida.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 8 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: la stabilità amorosa è il vostro punto di forza e in questa fase rappresenta un rifugio sicuro.