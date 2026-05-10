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Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, domenica 10 maggio 2026: le previsioni segno per segno

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Credit: AGF
di Giovanni Macchi
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Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 10 maggio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 10 maggio2026:

Ariete

Cari Ariete, più riflessivi del solito. Nel lavoro osservate e scegliete con attenzione. In amore serve maggiore calma.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giornata stabile ma utile. Nel lavoro piccoli passi portano risultati. In amore cresce il bisogno di intensità.

Gemelli

Cari Gemelli, mente brillante ma più selettiva. Nel lavoro soluzioni efficaci. In amore serve coerenza.

Cancro

Cari Cancro, sensibilità forte ma utile. Nel lavoro equilibrio necessario. In amore apertura importante.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 10 maggio 2026), energia controllata. Nel lavoro vi fate notare. In amore attenzione all’orgoglio.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, precisione e concretezza. Nel lavoro dettagli risolti. In amore più spontaneità.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere porta equilibrio. Nel lavoro scelte da fare. In amore chiarimenti positivi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, intuizione forte. Nel lavoro vantaggio evidente. In amore profondità emotiva.

Sagittario

Cari Sagittario, desiderio di cambiamento. Nel lavoro nuove idee. In amore sincerità.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, determinazione costante. Nel lavoro risultati solidi. In amore apertura necessaria.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 10 maggio 2026), creatività attiva. Nel lavoro innovazione. In amore presenza richiesta.

Pesci

Cari Pesci, sensibilità guida. Nel lavoro intuizioni utili. In amore dolcezza stabile.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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