Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 10 maggio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 10 maggio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sentite il bisogno di fare chiarezza dentro di voi prima ancora che con gli altri. Una decisione importante si avvicina. Nel lavoro è il momento di valutare bene ogni opzione. In amore, un confronto può essere decisivo, ma va fatto con calma.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 10 maggio 2026), giornata molto intensa e profonda. Avete una capacità di introspezione che vi permette di capire anche ciò che normalmente resta nascosto. Nel lavoro questo vi aiuta a fare mosse intelligenti. In amore siete più esigenti: volete verità e profondità.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sentite il bisogno di rallentare per capire meglio la direzione da prendere. Non è una giornata di azione impulsiva, ma di riflessione utile. Nel lavoro rivedete un progetto. In amore, invece, cercate di essere più presenti e meno distratti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata molto utile per mettere ordine nelle vostre priorità. Avete una visione più chiara e questo vi permette di fare scelte concrete. Nel lavoro fate progressi importanti. In amore, però, serve più apertura emotiva: non tenete tutto sotto controllo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 10 maggio 2026), avete intuizioni interessanti ma anche il bisogno di capire come metterle in pratica. Non basta l’idea: serve struttura. Nel lavoro potete fare un passo avanti importante. In amore, cercate di essere più chiari e meno sfuggenti.

PESCI

Cari Pesci, giornata armonica ma anche consapevole. Riuscite a mantenere equilibrio tra ciò che sentite e ciò che fate. Nel lavoro fate progressi grazie a un’intuizione. In amore c’è una dolcezza più stabile e meno idealizzata.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 10 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: sentite il bisogno di fare chiarezza dentro di voi prima ancora che con gli altri. Una decisione importante si avvicina.