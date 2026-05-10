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Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 10 maggio 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 10 maggio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 10 maggio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, siete meno impulsivi e più strategici. Questo vi permette di vedere una situazione da un punto di vista diverso e più utile. Nel lavoro potreste cambiare approccio e ottenere risultati migliori proprio grazie a questa nuova lucidità. In amore, invece, è importante non reagire subito: prendervi un attimo per riflettere può evitare incomprensioni.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 10 maggio 2026), giornata che vi porta a riflettere su ciò che davvero vi dà sicurezza. Vi accorgete che alcune certezze stanno cambiando forma. Nel lavoro questo può tradursi in una revisione di obiettivi o priorità. In amore cresce il bisogno di autenticità: volete qualcosa che vi rappresenti davvero, non solo stabile.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, siete più selettivi del solito. Non tutto vi interessa come prima, e questo è un segnale importante. Nel lavoro riuscite a concentrarvi meglio e a fare scelte più efficaci. In amore, però, qualcuno potrebbe chiedervi maggiore chiarezza: evitate risposte vaghe.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
oroscopo paolo fox oggi
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CANCRO

Cari Cancro, giornata intensa ma costruttiva. Le emozioni non vi confondono, ma vi aiutano a capire meglio cosa volete. Nel lavoro cercate di non chiudervi troppo: condividere può essere utile. In amore, invece, è il momento di aprirsi con sincerità e senza paura di essere vulnerabili.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 10 maggio 2026), la vostra energia è più contenuta ma anche più efficace. Non avete bisogno di esagerare per ottenere attenzione o risultati. Nel lavoro riuscite a gestire bene le situazioni. In amore, meno orgoglio e più ascolto vi porteranno maggiore serenità.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, giornata pratica ma anche riflessiva. Non vi limitate a fare, ma cercate di capire il senso di ciò che fate. Nel lavoro questo vi rende più precisi e mirati. In amore, però, cercate di non analizzare troppo: lasciate spazio anche alle emozioni spontanee.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 10 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: giornata pratica ma anche riflessiva.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 4-10 MAGGIO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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