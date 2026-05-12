Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 13 maggio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 13 maggio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, dovreste affrontare e chiarire alcune tensioni recenti che hanno reso più complicati i rapporti affettivi. Per quanto riguarda il lavoro, le opposizioni delle ultime settimane hanno creato qualche rallentamento.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 13 maggio 2026), il clima affettivo migliora in modo graduale ma costante, anche se alcune situazioni non sono del tutto definite. Per quanto riguarda il lavoro, la settimana è delicata soprattutto sul piano economico e delle trattative. A breve arriveranno conferme importanti.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, settimana leggermente tesa sul fronte affettivo, con alcune distanze emotive o incomprensioni che possono riemergere soprattutto nei momenti di stanchezza o distrazione. Per quanto riguarda il lavoro, c’è una forte energia di ripartenza che vi spinge a muovervi con più decisione e a rimettere in moto progetti che erano rimasti in sospeso.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, dopo un periodo pesante e carico di tensioni, clima più disteso e collaborativo. Alcuni rapporti che sembravano complicati possono essere recuperati grazie a una maggiore disponibilità al dialogo. Per quanto riguarda il lavoro, state lentamente risalendo dopo settimane impegnative.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 13 maggio 2026), il settore affettivo non è tra i più stabili della settimana. Per quanto riguarda il lavoro, si tratta di una settimana impegnativa sul piano burocratico, tecnico o organizzativo.

PESCI

Cari Pesci, fase interessante e in crescita sul piano affettivo, con un’atmosfera che torna a essere più calda, coinvolgente e disponibile alle emozioni autentiche. Per quanto riguarda il lavoro, le opportunità di crescita sono concrete, ma dipendono molto dalla vostra iniziativa.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: clima più disteso e collaborativo.