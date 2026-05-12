Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 12 maggio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 12 maggio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la settimana di metà maggio che prende il via oggi, 11 maggio, con una Luna favorevole che vi regalerà una grande grinta. Per quanto riguarda il lavoro, Marte sostiene i vostri progetti, rendendovi particolarmente incisivi nelle trattative.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 12 maggio 2026), siete in una fase di consolidamento. Il Sole nel vostro segno in queste ore vi dona una stabilità emotiva che non provavate da tempo. Questo è un ottimo momento per fare investimenti a lungo termine.

GEMELLI

Cari Gemelli, nell’aria c’è un po’ di maretta a causa di Mercurio che sembra giocare a nascondino. Calma… Per quanto riguarda il lavoro, evitate di firmare documenti importanti tra mercoledì e giovedì. Sangue freddo.

CANCRO

Cari Cancro, le emozioni sono a fior di pelle in queste ore di quasi metà maggio. Siete molto sensibili alle critiche, ma ricordate che non tutto ciò che vi viene detto è un attacco personale. Capitolo lavoro: un vecchio progetto potrebbe tornare alla luce. Datevi da fare.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 12 maggio 2026), siete i protagonisti assoluti di questa settimana di metà maggio 2026. La vostra leadership è riconosciuta da colleghi e superiori. Cercate di non peccare di superbia. Non ora.

VERGINE

Cari Vergine, la settimana che prende il via oggi – 12 maggio – in queste ore richiede ordine e disciplina, qualità che a voi non mancano di certo. Anche per quanto riguarda il lavoro state pianificando qualcosa di grande e le stelle vi suggeriscono di curare ogni minimo dettaglio.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 12 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: siete i protagonisti assoluti di questa settimana di metà maggio.