Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 13 maggio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 13 maggio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso delle prossime ore di questo 13 maggio dovreste affrontare e chiarire alcune tensioni recenti che hanno reso più complicati i rapporti affettivi. Capitolo lavoro: le opposizioni delle ultime settimane hanno creato qualche rallentamento.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 13 maggio 2026), il clima affettivo migliora in modo graduale ma costante, anche se alcune situazioni non sono del tutto definite. Lavoro? La settimana è delicata soprattutto sul piano economico e delle trattative. A breve arriveranno conferme importanti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, periodo leggermente teso sul fronte affettivo, con alcune distanze emotive o incomprensioni che possono riemergere soprattutto nei momenti di stanchezza o distrazione. Lavoro? C’è una forte energia di ripartenza che vi spinge a muovervi con più decisione e a rimettere in moto progetti che erano rimasti in sospeso.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, dopo un periodo pesante e carico di tensioni, clima più disteso e collaborativo. Alcuni rapporti che sembravano complicati possono essere recuperati grazie a una maggiore disponibilità al dialogo. Lavoro? State lentamente risalendo dopo settimane impegnative.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 13 maggio 2026), il settore affettivo non è tra i più stabili della settimana. Capitolo lavoro: si tratta di una settimana particolarmente impegnativa sul piano burocratico, tecnico o organizzativo.

PESCI

Cari Pesci, fase interessante e in crescita sul piano affettivo, con un’atmosfera che torna a essere più calda, coinvolgente e disponibile alle emozioni autentiche. Lavoro? Le opportunità di crescita sono concrete, ma dipendono molto dalla vostra iniziativa.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 13 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: clima più disteso e collaborativo.