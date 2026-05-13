Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 13 maggio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 13 maggio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, periodo di grande ripresa emotiva. Capitolo lavoro: si muove qualcosa di importante sul piano pratico, anche se non tutto è immediato. Non è ancora il momento della soluzione definitiva, ma si vedono segnali concreti di sblocco che nei prossimi mesi porteranno risultati.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 13 maggio 2026), si avverte un cambiamento progressivo nell’aria. Le relazioni che hanno resistito a tensioni o distanze recenti ora possono ritrovare una forma più autentica e solida. Capitolo lavoro: siete tra i segni più forti del momento, anche in un contesto generale che per altri può risultare incerto o dispersivo.

GEMELLI

Cari Gemelli, dopo un periodo complicato, questa settimana di metà mese segna una fase di recupero graduale ma concreta. Alcune scelte fatte nei mesi passati possono aver creato dubbi. Lavoro? Serve maggiore attenzione a ciò che è stato impostato nei mesi scorsi.

CANCRO

Cari Cancro, si avvicina un cambiamento importante sul piano affettivo. Le relazioni tornano a chiedere sincerità. Capitolo lavoro: il mese di aprile è stato impegnativo, caratterizzato da blocchi, rallentamenti e situazioni che sembravano non trovare soluzione. Il vento sta girando.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 13 maggio 2026), in questo periodo l’amore resta una delle aree più favorite del vostro cielo. Capitolo lavoro: siete in una fase di forza evidente, anche se non tutto si concretizza con la rapidità che vorreste.

VERGINE

Cari Vergine, in amore serve ancora una certa dose di delicatezza e attenzione. Non è il momento ideale per forzare situazioni o per dare troppo peso a parole dette in modo impulsivo. Lavoro? State vivendo una attesa nervosa.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 13 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: l’amore resta una delle aree più favorite del vostro cielo.