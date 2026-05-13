Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 13 maggio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 13 maggio2026:

Ariete

Cari Ariete, grinta invidiabile. Marte vi sostiene, rendendovi quasi instancabili. Sul lavoro, è il momento di avanzare richieste che avevate lasciato nel cassetto.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, siete i protagonisti di questo periodo. Con il Sole che brilla nel vostro cielo, la vitalità è ai massimi storici.

Gemelli

Cari Gemelli, la mente corre veloce, forse troppo. Mercurio vi regala intuizioni brillanti. Concentratevi su un unico obiettivo.

Cancro

Cari Cancro, periodo all’insegna del recupero emotivo. Dopo un inizio di mese un po’ sottotono, finalmente ritrovate il sorriso.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 13 maggio 2026), attenti a non esagerare con l’orgoglio. Le stelle indicano che potreste dover affrontare una piccola sfida burocratica.

Vergine

Cari Vergine, ottime prospettive per la carriera. In amore, c’è voglia di concretezza: basta con i dubbi, è tempo di scegliere con il cuore.

Bilancia

Cari Bilancia, l’equilibrio è la vostra parola d’ordine. Prudenza sul fronte economico: evitate spese folli per oggetti superflui. La fortuna vi sorride.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, fase di profonda trasformazione. Qualcosa dentro di voi sta cambiando e i risultati si vedranno presto.

Sagittario

Cari Sagittario, la voglia di libertà è incontenibile. Vi sentite stretti nelle solite routine e cercate nuovi stimoli. È un ottimo periodo per iscriversi a un corso o iniziare una nuova attività sportiva.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, siete i re della concretezza. Ritagliatevi uno spazio per l’amore e per il piacere fisico.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 13 maggio 2026), siete pieni di idee innovative e la vostra creatività è ai massimi livelli. Se siete single, guardatevi intorno: la persona giusta potrebbe trovarsi più vicina di quanto immaginate.

Pesci

Cari Pesci, le emozioni scorrono fluide. Siete particolarmente sensibili e intuitivi. Sul lavoro, la creatività vi aiuta a risolvere un problema tecnico che sembrava impossibile.