Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 15 maggio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 15 maggio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, giornata concreta ma non priva di cambiamenti inattesi. Alcuni programmi potrebbero modificarsi all’ultimo momento, ma riuscirete comunque a trovare una soluzione efficace. Nel lavoro la vostra precisione sarà molto apprezzata. In amore, però, cercate di non trasformare ogni emozione in un’analisi: a volte vivere le cose con spontaneità porta risultati migliori di qualsiasi ragionamento.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 15 maggio 2026), sentite il bisogno di prendere posizione su una situazione che si trascina da troppo tempo. Non potete più restare nel dubbio o cercare di accontentare tutti. Nel lavoro potrebbe esserci una scelta importante da affrontare con maggiore decisione. In amore il cielo favorisce chiarimenti sinceri: meglio una verità detta oggi che un’incomprensione trascinata ancora.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornata molto intensa e lucida. Avete una capacità straordinaria di capire cosa si muove dietro le parole e gli atteggiamenti degli altri. Nel lavoro questo vi rende strategici e molto efficaci nelle decisioni. In amore siete più profondi del solito e meno disposti a tollerare superficialità: volete rapporti veri, capaci di coinvolgervi totalmente.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, sentite il bisogno di dare una direzione più concreta ai vostri progetti. Non vi basta più improvvisare o vivere alla giornata. Nel lavoro potreste iniziare a pianificare qualcosa di importante per il futuro, anche se richiederà tempo. In amore, invece, cercate di essere sinceri ma anche delicati: non tutti hanno il vostro stesso modo diretto di affrontare le cose.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 15 maggio 2026), giornata molto utile per rimettere ordine nelle priorità. Avete la sensazione di vedere più chiaramente dove volete arrivare e quali persone meritano davvero il vostro tempo. Nel lavoro fate progressi solidi e concreti grazie alla vostra costanza. In amore, però, dovete imparare a mostrare di più ciò che provate: chi vi è vicino ha bisogno di sentirvi meno distanti.

PESCI

Cari Pesci, avete intuizioni brillanti e una forte voglia di cambiare prospettiva. Alcune idee nate quasi per caso potrebbero rivelarsi molto interessanti. Nel lavoro è il momento giusto per proporre qualcosa di innovativo o diverso dal solito. In amore, invece, il cielo vi chiede più presenza emotiva: essere chiari sui sentimenti eviterà incomprensioni.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 15 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: avete intuizioni brillanti e una forte voglia di cambiare prospettiva.