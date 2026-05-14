Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 14 maggio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 14 maggio2026:

Ariete

Cari Ariete, grinta invidiabile in queste ore di maggio. Marte vi sostiene, rendendovi quasi instancabili. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di avanzare richieste che avevate lasciato nel cassetto.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, siete i protagonisti di questo periodo di primavera. Con il Sole che brilla nel vostro cielo, la vitalità è ai massimi storici.

Gemelli

Cari Gemelli, la mente nel corso delle prossime ore correrà veloce, forse troppo. Mercurio vi regala intuizioni brillanti. Concentratevi su un unico obiettivo.

Cancro

Cari Cancro, periodo di recupero emotivo per molti di voi. Dopo un inizio di mese un po’ sottotono, finalmente ritrovate il sorriso.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 14 maggio 2026), attenti a non esagerare con l’orgoglio. Le stelle indicano che nel corso delle prossime ore potreste dover affrontare una piccola sfida burocratica.

Vergine

Cari Vergine, ottime prospettive per la carriera di molti di voi. In amore, c’è voglia di concretezza: basta con i dubbi, è tempo di scegliere con il cuore.

Bilancia

Cari Bilancia, l’equilibrio è la vostra parola d’ordine in queste ore di maggio. Prudenza sul fronte economico: evitate spese folli per oggetti superflui. La fortuna vi sorride.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, fase di profonda trasformazione per molti di voi. Qualcosa dentro di voi sta cambiando e i risultati si vedranno presto. Molto presto.

Sagittario

Cari Sagittario, la voglia di libertà è incontenibile. Durante queste ore di maggio vi sentite stretti nelle solite routine e cercate nuovi stimoli. È un ottimo periodo per iscriversi a un corso o iniziare una nuova attività sportiva.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, siete i re della concretezza e lo state dimostrando. Ritagliatevi uno spazio per l’amore e per il piacere fisico.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 14 maggio 2026), siete pieni di idee innovative e la vostra creatività è ai massimi livelli. Se siete single, guardatevi intorno.

Pesci

Cari Pesci, le emozioni scorrono fluide. Siete particolarmente sensibili e intuitivi. Sul lavoro, la creatività vi aiuta a risolvere un problema tecnico che sembrava impossibile.