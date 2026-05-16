Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 16 maggio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 16 maggio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, dopo un periodo di stress, finalmente le acque si calmano. Nel corso di questo fine settimana ritrovate l’equilibrio interiore e la voglia di socializzare. Per quanto riguarda il lavoro, una piccola entrata extra vi permetterà di togliervi uno sfizio che rimandavate da mesi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 16 maggio 2026), siete in una fase di notevole trasformazione. Sfruttatela meglio che potete. Qualcosa dentro di voi sta cambiando e questo si riflette nel vostro modo di porvi agli altri.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di evasione è fortissima in queste ore di metà maggio 2026. Per quanto riguarda il lavoro, la routine vi sta stretta, ma cercate di resistere ancora un po’ prima di fare passi azzardati.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete determinati a raggiungere i vostri obiettivi. Nulla sembra potervi fermare. Per quanto riguarda il lavoro, la vostra ambizione è ai massimi livelli, ma ricordate di non trascurare la famiglia. Attenzione!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 16 maggio 2026), periodo all’insegna della creatività e dell’innovazione. Avete idee brillanti che potrebbero rivoluzionare il vostro settore lavorativo. Domenica all’insegna del relax totale. Riposo, meritato riposo.

PESCI

Cari Pesci, l’intuizione è il vostro asso nella manica in questo mese di maggio. Seguite il vostro istinto, specialmente nelle questioni di cuore. Per quanto riguarda il lavoro, siate chiari nelle vostre richieste per evitare malintesi con i collaboratori.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 16 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: la voglia di evasione è fortissima in queste ore di metà maggio.