Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 16 maggio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 16 maggio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, durante tutta la settimana avete goduto di una grande grinta. Marte anche durante questo fine settimana sostiene i vostri progetti lavorativi, rendendovi particolarmente incisivi nelle trattative. Avete chiarito un vecchio malinteso?

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 16 maggio 2026), siete in una fase di consolidamento importante. Il Sole nel vostro segno durante queste ore vi dona una stabilità emotiva che non provavate da tempo.

GEMELLI

Cari Gemelli, anche durante questo weekend c’è un po’ di maretta a causa di Mercurio che sembra giocare a nascondino. Per quanto riguarda il lavoro, fine settimana di recupero energetico per molti di voi.

CANCRO

Cari Cancro, le emozioni sono a fior di pelle in queste ore di maggio 2026. Siete molto sensibili alle critiche, ma ricordate che non tutto ciò che vi viene detto è un attacco personale. Capitolo lavoro: un vecchio progetto potrebbe tornare alla luce nel corso delle prossime ore.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 16 maggio 2026), siete i protagonisti assoluti di questa settimana di metà maggio. Lavoro? La vostra leadership è riconosciuta da colleghi e superiori. Cercate di non peccare di superbia. Moderatevi.

VERGINE

Cari Vergine, ordine e disciplina. Lavoro? State pianificando qualcosa di grande e le stelle vi suggeriscono di curare ogni minimo dettaglio. Attenzione alla salute anche durante questo fine settimana.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: grande grinta. Bene anche il lavoro.