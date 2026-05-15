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Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 15 maggio 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 15 maggio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 15 maggio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, siete più riflessivi del solito e questo vi aiuta a evitare errori. Negli ultimi tempi avete speso molte energie, forse anche in situazioni che non meritavano tutta la vostra attenzione. Nel lavoro capite meglio quali obiettivi valgono davvero il vostro impegno e potreste decidere di cambiare metodo o strategia. In amore, invece, il cielo invita a essere più presenti e meno impulsivi: chi vi sta accanto vuole sentirsi coinvolto davvero, non solo trascinato dal vostro entusiasmo momentaneo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 15 maggio 2026), giornata interessante perché porta stabilità ma anche voglia di rinnovamento. Da una parte cercate sicurezza, dall’altra sentite che alcune abitudini stanno diventando troppo strette. Nel lavoro potrebbe arrivare una proposta o un’idea da sviluppare con calma, senza forzare i tempi. In amore c’è bisogno di emozioni vere: non vi basta più la tranquillità superficiale, volete sentirvi capiti e valorizzati nel profondo.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, la mente è veloce ma più ordinata del solito. Questo vi permette di gestire meglio gli impegni e di capire quali progetti meritano attenzione. Nel lavoro riuscite a trovare soluzioni creative ma anche pratiche, qualità che oggi farà la differenza. In amore, però, serve più chiarezza: evitare certe conversazioni potrebbe complicare inutilmente le cose. Meglio affrontare ciò che sentite con sincerità.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
oroscopo paolo fox oggi
AGF
CANCRO

Cari Cancro, giornata intensa dal punto di vista emotivo ma molto utile per fare chiarezza dentro di voi. Alcune situazioni che vi hanno lasciato dubbi o malinconia iniziano finalmente a mostrarsi per ciò che sono davvero. Nel lavoro cercate di non chiudervi troppo: un confronto può portarvi idee interessanti. In amore il cielo favorisce dialoghi sinceri e momenti di grande sensibilità condivisa.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 15 maggio 2026), avete una sicurezza diversa dal solito: meno esibita e più autentica. Questo vi rende particolarmente convincenti sia nel lavoro sia nei rapporti personali. Nel lavoro riuscite a gestire responsabilità e imprevisti con calma e autorevolezza. In amore, invece, è il momento di abbassare leggermente le difese e mostrare anche il lato più vulnerabile: qualcuno potrebbe sorprendervi positivamente.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, giornata concreta ma non priva di cambiamenti inattesi. Alcuni programmi potrebbero modificarsi all’ultimo momento, ma riuscirete comunque a trovare una soluzione efficace. Nel lavoro la vostra precisione sarà molto apprezzata. In amore, però, cercate di non trasformare ogni emozione in un’analisi: a volte vivere le cose con spontaneità porta risultati migliori di qualsiasi ragionamento.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 15 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: avete una sicurezza diversa dal solito: meno esibita e più autentica.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 11-17 MAGGIO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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