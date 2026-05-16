Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 17 maggio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 17 maggio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sentite il bisogno di chiarire una situazione che si trascina da troppo tempo. Non potete più restare sospesi tra dubbi e indecisioni. Nel lavoro potrebbe esserci una scelta importante da affrontare con maggiore decisione. In amore, invece, un confronto sincero può riportare equilibrio e serenità.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 17 maggio 2026), giornata intensa e molto lucida. Avete una capacità di capire le persone e le situazioni che oggi sarà particolarmente forte. Nel lavoro questo vi permette di muovervi con grande strategia. In amore siete meno tolleranti verso superficialità e rapporti poco chiari: volete qualcosa di vero e coinvolgente.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sentite il bisogno di dare una direzione più concreta ai vostri progetti. L’energia non manca, ma deve essere gestita meglio. Nel lavoro una nuova idea può diventare qualcosa di importante se coltivata con pazienza. In amore siete sinceri e spontanei, ma attenzione a non risultare troppo bruschi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata molto utile per costruire e pianificare. Avete le idee più chiare e riuscite a capire quali obiettivi meritano davvero il vostro impegno. Nel lavoro fate progressi concreti grazie alla vostra costanza. In amore, però, il cielo vi invita a essere più aperti e meno rigidi nei sentimenti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 17 maggio 2026), avete intuizioni interessanti e una forte voglia di rinnovamento. Alcune idee nate quasi per caso potrebbero trasformarsi in opportunità reali. Nel lavoro è il momento giusto per sperimentare qualcosa di diverso. In amore, invece, cercate di essere più presenti: chi vi è vicino ha bisogno di sentire maggiore coinvolgimento.

PESCI

Cari Pesci, giornata molto armonica perché riuscite a unire sensibilità e concretezza. Non vi fate travolgere dalle emozioni ma le usate come guida. Nel lavoro un’intuizione può aiutarvi a risolvere una situazione complicata. In amore c’è una dolcezza più stabile e sincera, fatta di piccoli gesti che contano davvero.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: giornata molto armonica perché riuscite a unire sensibilità e concretezza.