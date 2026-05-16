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Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, sabato 16 maggio 2026: le previsioni segno per segno

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Credit: AGF
di Giovanni Macchi
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Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 16 maggio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 16 maggio2026:

Ariete

Cari Ariete, più riflessivi del solito, oggi preferite osservare piuttosto che reagire subito. Nel lavoro questo atteggiamento vi aiuta a evitare errori. In amore cercate di non essere troppo bruschi nelle parole.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giornata stabile ma intensa interiormente. Nel lavoro piccoli risultati aumentano la vostra sicurezza. In amore sentite il bisogno di qualcosa di più autentico e profondo.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio vi rende brillanti ma selettivi. Nel lavoro trovate soluzioni intelligenti. In amore è il momento di chiarire ciò che provate davvero.

Cancro 

Cari Cancro, la Luna vi rende molto intuitivi. Nel lavoro mantenete equilibrio anche in situazioni delicate. In amore una persona potrebbe sorprendervi positivamente.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 16 maggio 2026), energia controllata e più consapevole. Nel lavoro riuscite a distinguervi senza eccessi. In amore meno orgoglio e più autenticità.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, concretezza e precisione vi accompagnano. Nel lavoro sistemate dettagli importanti. In amore lasciate spazio all’imprevisto.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere porta armonia ma richiede decisioni. Nel lavoro scegliete con maggiore sicurezza. In amore chiarimenti utili.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, intuizione fortissima. Nel lavoro capite subito chi è sincero e chi no. In amore emozioni profonde e intense.

Sagittario

Cari Sagittario, desiderio di cambiamento e movimento. Nel lavoro valutate nuove strade. In amore sincerità fondamentale.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, creatività e intuizione vi guidano. Nel lavoro idee innovative. In amore serve maggiore presenza.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 16 maggio 2026), sensibilità e dolcezza. Nel lavoro intuizioni preziose. In amore momento favorevole per rafforzare un legame.

Pesci

Cari Pesci, determinazione e concretezza. Nel lavoro risultati stabili. In amore più apertura emotiva.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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