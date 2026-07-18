Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 18 luglio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 18 luglio2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte continua a rendervi dinamici e determinati. Nel lavoro avete l’occasione di recuperare una situazione che sembrava complicata e una proposta potrebbe arrivare attraverso una persona fidata. Agite con coraggio, ma senza forzare i tempi. In amore le stelle invitano a sostituire l’impulsività con il dialogo. Una parola sincera potrà riaccendere emozioni che sembravano affievolite.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere protegge il vostro cammino e vi regala una giornata serena. Sul lavoro iniziano ad arrivare le prime soddisfazioni dopo settimane di impegno costante. Una questione economica tende a migliorare. In amore il desiderio di stabilità cresce e rende più forte il rapporto di coppia. I single potrebbero fare un incontro rassicurante e destinato a evolversi con naturalezza.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio rende la mente brillante e il cuore curioso. Nel lavoro ogni incontro può trasformarsi in un’opportunità concreta. Chi aspetta una risposta potrebbe ricevere notizie incoraggianti. In amore siete affascinanti e comunicativi. Una nuova conoscenza potrebbe sorprendervi molto più di quanto immaginiate.

Cancro

Cari Cancro, la Luna illumina il vostro segno e vi restituisce serenità. Nel lavoro riuscite a trovare una soluzione elegante a una questione che vi aveva creato qualche preoccupazione. In amore è il momento ideale per chiarire ciò che è rimasto in sospeso. Il cuore torna finalmente a respirare.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 18 luglio 2026), il Sole continua a sostenervi con energia e prestigio. Nel lavoro arrivano conferme importanti oppure nuovi incarichi che valorizzano la vostra esperienza. In amore cercate di essere più disponibili all’ascolto. Un piccolo gesto di affetto sarà più importante di qualsiasi promessa.

Vergine

Cari Vergine, Saturno vi aiuta a mettere ordine nei progetti e nelle priorità. Sul lavoro riuscite a organizzare tutto con precisione e questo vi permetterà di affrontare i prossimi giorni con maggiore tranquillità. In amore lasciate spazio anche all’improvvisazione. Le emozioni più belle arrivano quando meno ve lo aspettate.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere porta armonia e rende i rapporti più sereni. Nel lavoro una collaborazione promette sviluppi interessanti e potrebbe aprire nuove prospettive. In amore il dialogo torna protagonista. Le coppie ritrovano equilibrio, mentre i single vivono una giornata favorevole agli incontri.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone accende il vostro intuito e vi rende tra i segni più fortunati della giornata. Nel lavoro sapete cogliere occasioni preziose e prendere decisioni efficaci. In amore il fascino cresce e le emozioni diventano profonde. Una sorpresa potrebbe rendere speciale la serata.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove vi invita a guardare oltre le abitudini. Nel lavoro una nuova proposta potrebbe aprire prospettive inattese. In amore siete spontanei, sinceri e pieni di entusiasmo. Le stelle favoriscono gli incontri e i piccoli viaggi.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno continua a premiare la vostra costanza. Sul lavoro raccogliete risultati concreti e cresce la fiducia nel futuro. In amore siete più disponibili a condividere emozioni e progetti. Un rapporto importante diventa ancora più solido.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 18 luglio 2026), Urano porta idee brillanti e voglia di cambiamento. Nel lavoro una vostra intuizione attirerà l’attenzione di persone influenti. In amore cresce il desiderio di vivere rapporti sinceri e stimolanti. Le nuove conoscenze sono favorite.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno rende il vostro cielo ricco di sensibilità. Nel lavoro fidatevi dell’istinto: saprà indicarvi la strada migliore. In amore il romanticismo torna protagonista e regala momenti di autentica complicità. Chi è solo potrebbe vivere un incontro molto emozionante.