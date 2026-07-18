Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 18 luglio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 18 luglio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il fine settimana in corso si preannuncia ideale per coltivare le pubbliche relazioni, le vecchie amicizie e i nuovi contatti. Le tensioni dei giorni scorsi lasciano spazio alla voglia di stare insieme. Godetevela.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 18 luglio 2026), qualche piccolo pianeta dissonante potrebbe rendervi un po’ troppo esigenti nel corso di queste ore. Cercate di non fare processi alle intenzioni…

SAGITTARIO

Cari Sagittario, siete guidati da uno splendido spirito d’avventura e da un ottimismo contagioso. La vostra energia attirerà persone molto positive. In amore c’è una forte intesa mentale con il partner.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le stelle vi consigliano di dedicare questo fine settimana di metà luglio 2026 esclusivamente alla cura del vostro corpo e al benessere psicofisico. In amore serve un po’ di sana pazienza.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 18 luglio 2026), la Luna in opposizione in queste giornate potrebbe creare qualche piccolo e improvviso attrito nei rapporti di coppia o con i parenti stretti. Se sentite un forte bisogno di indipendenza e libertà, ritagliatevi uno spazio tutto vostro.

PESCI

Cari Pesci, il fine settimana che è appena iniziato si rivelerà molto produttivo per chi deve sistemare alcune questioni domestiche o personali. Sarete di ottimo umore e la vostra innata empatia vi renderà il punto di riferimento per un amico in difficoltà.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 18 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: siete guidati da uno splendido spirito d’avventura e da un ottimismo contagioso.