Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 18 luglio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 18 luglio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, questo fine settimana di metà luglio 2026 vi invita a ritrovare la serenità perduta nel corso degli ultimi giorni. Per quanto riguarda il lavoro, se ci sono stati dei contrasti, staccate la spina: rilassatevi. In amore l’atmosfera si fa decisamente intrigante. Datevi da fare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 18 luglio 2026), siete reduci da una settimana piuttosto pesante dal punto di vista pratico. Il consiglio delle stelle per questo fine settimana di metà luglio 2026 è di riposare il più possibile.

GEMELLI

Cari Gemelli, le stelle del weekend di questo luglio vi regalano una bellissima energia. In amore c’è una piacevole leggerezza che favorisce i cuori solitari in cerca di avventure. Chi è in coppia ritrova una forte intesa. Datevi da fare.

CANCRO

Cari Cancro, con il Sole nel vostro segno, questo fine settimana di metà luglio 2026 vi vede brillare come non mai. La Luna favorisce i sentimenti, rendendovi particolarmente romantici, sensibili ed empatici. Per quanto riguarda il lavoro, ottime intuizioni.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 18 luglio 2026), la Luna nel segno vi regala un fine settimana da protagonisti assoluti. Siete carichi di fascino, calore e determinazione. L’unico consiglio è di non esagerare con le spese, specie durante la giornata di domenica.

VERGINE

Cari Vergine, questo fine settimana di metà luglio 2026 vi chiede di fare un piccolo passo indietro e di non pretendere di avere tutto sotto il vostro totale controllo. Sfruttate il fine settimana per stare un po’ da soli.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 18 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: le stelle del fine settimana vi regalano una bellissima energia da sfruttare al massimo.