Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 19 luglio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 19 luglio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Venere rende questa una giornata armoniosa e ricca di buone occasioni nei rapporti umani. Sul lavoro una collaborazione si rafforza e potrebbe portarvi vantaggi interessanti nel prossimo futuro. In amore torna il desiderio di condividere progetti e sogni. I single sono favoriti negli incontri, soprattutto se decidono di uscire dalla routine.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 19 luglio 2026), l’intuito oggi sarà il vostro miglior alleato. Saprete cogliere dettagli che altri non vedono e questo vi permetterà di prendere decisioni molto efficaci. Sul lavoro una trattativa o un confronto prende finalmente la direzione desiderata. In amore il fascino cresce e rende più profonde le relazioni. È una giornata ideale per vivere emozioni autentiche.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, Giove vi invita a guardare lontano e ad avere fiducia nei vostri progetti. Una proposta professionale oppure un’idea legata a un viaggio potrebbe aprire prospettive interessanti. La fortuna accompagna chi decide di osare con intelligenza. In amore il vostro entusiasmo è contagioso e rende speciale ogni incontro. Una sorpresa potrebbe arrivare nel corso della serata.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la costanza continua a essere la vostra migliore alleata. Sul lavoro raccogliete i frutti dell’impegno dimostrato negli ultimi mesi e riuscite a consolidare una posizione importante. Anche sul piano economico arrivano segnali incoraggianti. In amore siete più disponibili ad aprire il cuore e questo rende il rapporto ancora più forte.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 19 luglio 2026), Urano alimenta fantasia e spirito innovativo. Sul lavoro una vostra intuizione potrebbe attirare l’attenzione di persone influenti e aprire nuove possibilità di crescita. È il momento giusto per proporre idee originali. In amore cercate rapporti sinceri e stimolanti. Le nuove conoscenze promettono sviluppi interessanti.

PESCI

Cari Pesci, Nettuno rende questa una giornata intensa dal punto di vista emotivo. Il vostro intuito sarà particolarmente affidabile e vi aiuterà a prendere decisioni importanti sia nel lavoro sia nella vita privata. In amore il cielo favorisce i sentimenti autentici e protegge chi desidera costruire qualcosa di importante. Una piacevole sorpresa potrebbe arrivare proprio quando meno ve lo aspettate.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 19 LUGLIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: Nettuno rende questa una giornata intensa dal punto di vista emotivo.