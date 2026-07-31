Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 1 agosto 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 1 agosto 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, il Sole in ottimo aspetto vi regala un fine settimana ruggente. Per quanto riguarda il lavoro, la stanchezza accumulata svanisce completamente, lasciando spazio a una grande voglia di divertimento e di spensieratezza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 1 agosto 2026), siete reduci da giorni piuttosto faticosi a causa di alcune quadrature astrali che hanno testato i vostri nervi. Questo fine settimana vi consiglia caldamente di rallentare i ritmi.

GEMELLI

Cari Gemelli, le stelle di questo fine settimana sono dalla vostra parte e vi donano una parlantina e un fascino davvero irresistibili. Un’amicizia recente potrebbe trasformarsi in qualcosa di più.

CANCRO

Cari Cancro, nonostante il Sole abbia salutato il vostro segno, Venere continua a proteggervi e a rendervi dolci, sensibili e desiderosi di affetto sincero. Questo fine settimana è perfetto per organizzare una cena romantica.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 1 agosto 2026), il Sole brilla maestoso nel vostro spazio zodiacale, regalandovi un fine settimana da dominatori assoluti del cielo stellato. In amore pretendete il massimo e non vi accontentate.

VERGINE

Cari Vergine, queste due giornate vi chiedono di fare un piccolo passo indietro e di ricaricare le batterie in vista del vostro prossimo compleanno. Non caricatevi di troppi impegni.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 1 AGOSTO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: le stelle di questo fine settimana sono dalla vostra parte. Avete un fascino davvero irresistibili.