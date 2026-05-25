Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 25 maggio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 25 maggio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la settimana di fine maggio che inizia oggi sarà caratterizzata da una grande energia. Nel corso delle prossime ore di questo lunedì avrete una grande voglia di fare, di correre e di recuperare il tempo perduto. Capitolo lavoro: le vostre idee iniziano finalmente a circolare e a convincere chi conta.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 25 maggio 2026), fase di riflessione profonda sulle finanze per molti di voi. State cercando di capire come ottimizzare le risorse. Per quanto riguarda il lavoro, c’è stabilità, ma potreste avvertire un po’ di noia.

GEMELLI

Cari Gemelli, con il Sole nel segno, nel corso delle prossime ore la vostra vitalità in queste ore di fine maggio è al top. Durante tutta la settimana sarete magnetici, brillanti e capaci di convincere chiunque della bontà delle vostre visioni. La fortuna vi sorride.

CANCRO

Cari Cancro, in queste ore di fine maggio 2026 forse state dando troppa importanza a parole dette da persone che non contano davvero nella vostra vita. Cercate di scivolare sopra le critiche. C’è una decisione importante da prendere.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 25 maggio 2026), avete tante sfide stimolanti all’orizzonte. Marte vi regala la forza necessaria per superare un ostacolo che vi preoccupava da tempo. Attenzione solo alla forma fisica. Riposate se necessario. Non fate il passo più lungo della gamba.

VERGINE

Cari Vergine, la vostra proverbiale organizzazione nel corso delle prossime ore sarà messa a dura prova da alcuni imprevisti dell’ultimo minuto. Non perdetevi d’animo. Un piccolo regalo o un gesto d’affetto spontaneo faranno miracoli nel corso delle prossime ore…

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 25 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: la settimana di fine maggio si aprirà con una grande energia.