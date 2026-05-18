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Oroscopo

L’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 18 al 24 maggio 2026) per tutti i segni

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Paolo Fox. Credit: AGF
di Giovanni Macchi
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Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 18 al 24 maggio 2026

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 18 al 24 maggio 2026) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 18 al 24 maggio 2026 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, ripartite, ma con calma. Il lavoro richiede scelte lucide: non tutto è ancora definito. Intorno al 24 potreste prendere una decisione importante o chiarire un accordo. In amore torna il dialogo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, il lavoro vi mette davanti a piccole provocazioni o sfide da dover superare: qualcuno potrebbe mettervi alla prova. Cercate di mantenere la calma e puntate sulla vostra solidità. In amore si apre una fase di confronto.

GEMELLI

Cari Gemelli, fase di recupero mentale. Il lavoro torna a muoversi, ma serve organizzazione: le idee ci sono, ora vanno rese concrete. Intorno al 24 del mese arriveranno risposte.

CANCRO

Cari Cancro, settimana di crescita per molti di voi. Dopo un periodo complesso, iniziate a vedere segnali più incoraggianti. Per quanto riguarda il lavoro, servirà ancora attenzione.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 18 al 24 maggio 2026), energia in aumento. Da qualche giorno avvertite una spinta nuova, ma anche un certo nervosismo da gestire. Il lavoro offre occasioni da sfruttare al meglio.

VERGINE

Cari Vergine, il lavoro entra in una fase più attiva: dovete prendere decisioni importanti, ma senza fretta. Le giornate centrali aiuteranno a chiarire alcune situazioni.

BILANCIA

Cari Bilancia, alcune situazioni richiedono chiarimenti, soprattutto verso il fine settimana. In amore si aprirà a breve una fase di confronto più costruttivo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, energia e determinazione non vi mancano di certo. Per quanto riguarda il lavoro, in arrivo opportunità concrete. In amore torna intensità.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, ripartenza graduale per molti di voi. Si respira un’aria più leggera. Capitolo lavoro: attenzione alle scelte, non tutto è immediato.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, settimana impegnativa ma costruttiva per molti di voi. Il lavoro è al centro: ci sono decisioni da prendere e responsabilità da gestire.

ACQUARIO

Cari Acquario, fase delicata ma in evoluzione per molti di voi. Il lavoro è ancora sotto pressione, con possibili contrasti o provocazioni.

PESCI

Cari Pesci, il lavoro offre occasioni, soprattutto nella seconda parte: potete ottenere conferme o avviare nuovi progetti. In amore si riaccende la passione.

Leggi anche: 1. Tutti gli oroscopi di Paolo Fox; 2. Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali; 3. La tabella per calcolare l’ascendente

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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