Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 25 maggio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 25 maggio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, molti di voi stanno vivendo una fase di rinascita interiore. Vi sentite più leggeri e pronti ad accogliere il nuovo. Per quanto riguarda il lavoro, è arrivato il momento di seminare: i frutti non arriveranno molto presto, ma le basi che state gettando ora sono solidissime.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 25 maggio 2026), siete in una fase di grande trasformazione. Non abbiate fretta di vedere i risultati del vostro impegno. Riboccatevi le maniche e aspettate i risultati. Datevi da fare. Coraggio!

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la vostra natura avventurosa nel corso delle prossime ore sarà stuzzicata da pianeti che invitano al viaggio e alla scoperta. Se potete, prendetevi qualche giorno di ferie… Capitolo lavoro: siete molto creativi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nel corso di queste ore di fine mese (maggio 2026) siete determinati a raggiungere un obiettivo economico e questa settimana farete passi da gigante. La vostra costanza viene finalmente premiata. Per quanto riguarda il lavoro, certo: è importante, ma non è tutto nella vita.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 25 maggio 2026), prende il via una settimana all’insegna dell’originalità. Siete stanchi della solita routine. Cercate una persona che condivida i vostri ideali e la vostra voglia di libertà.

PESCI

Cari Pesci, siete in una fase di grande sensibilità. Nel corso di queste ore di fine maggio 2026 siete molto ricettivi e questo vi permette di capire al volo le intenzioni di chi vi circonda. Per quanto riguarda il lavoro, seguite l’ispirazione del momento. Coraggio!

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 25 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: prende il via una settimana all’insegna dell’originalità.