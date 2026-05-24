Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 25 maggio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 25 maggio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la settimana di fine maggio si aprirà con una grande energia. Nel corso delle prossime ore avrete una grande voglia di fare, di correre e di recuperare il tempo perduto. Per quanto riguarda il lavoro, le vostre idee iniziano finalmente a circolare e a convincere chi conta.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 25 maggio 2026), fase di riflessione profonda sulle finanze. State cercando di capire come ottimizzare le risorse. Per quanto riguarda il lavoro, c’è stabilità, ma potreste avvertire un po’ di noia.

GEMELLI

Cari Gemelli, con il Sole nel segno, la vostra vitalità in queste ore di fine maggio è al top. Durante tutta la settimana sarete magnetici, brillanti e capaci di convincere chiunque della bontà delle vostre visioni. La fortuna vi sorride.

CANCRO

Cari Cancro, in queste ore di fine mese forse state dando troppa importanza a parole dette da persone che non contano davvero nella vostra vita. Cercate di scivolare sopra le critiche. C’è una decisione importante da prendere in ambito sentimentale.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 25 maggio 2026), avete tante sfide stimolanti all’orizzonte. Marte vi regala la forza necessaria per superare un ostacolo che vi preoccupava da tempo. Attenzione solo alla forma fisica. Riposate se necessario.

VERGINE

Cari Vergine, la vostra proverbiale organizzazione sarà messa a dura prova da alcuni imprevisti dell’ultimo minuto. Non perdetevi d’animo. Un piccolo regalo o un gesto d’affetto spontaneo faranno miracoli nel corso delle prossime ore…

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 25 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: la settimana di fine maggio si aprirà con una grande energia.