Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 25 maggio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 25 maggio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, state vivendo una fase di rinascita interiore importante. Vi sentite più leggeri e pronti ad accogliere il nuovo. Capitolo lavoro: è tempo di seminare: i frutti non arriveranno domani, ma le basi che state gettando ora sono solidissime.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 25 maggio 2026), siete in una fase di grande trasformazione. Non abbiate fretta di vedere i risultati del vostro impegno. Riboccatevi le maniche e aspettate i risultati. Datevi da fare.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la vostra natura avventurosa nel corso delle prossime ore sarà stuzzicata da pianeti che invitano al viaggio e alla scoperta. Se potete, prendetevi qualche giorno di ferie… Per quanto riguarda il lavoro, siete molto creativi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nel corso di queste ore di fine maggio siete determinati a raggiungere un obiettivo economico e questa settimana farete passi da gigante. La vostra costanza viene finalmente premiata. Il lavoro è importante, ma non è tutto.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 25 maggio 2026), prende il via una settimana all’insegna dell’originalità. Siete stanchi della solita routine e farete di tutto per movimentare le vostre giornate. Cercate una persona che condivida i vostri ideali e la vostra voglia di libertà.

PESCI

Cari Pesci, siete in una fase di grande sensibilità. Nel corso di queste ore siete molto ricettivi e questo vi permette di capire al volo le intenzioni di chi vi circonda. Per quanto riguarda il lavoro, seguite l’ispirazione del momento. Coraggio!

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 25 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: prende il via una settimana all’insegna dell’originalità.