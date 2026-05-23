Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 24 maggio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 24 maggio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sentite il bisogno di ritrovare equilibrio in una situazione che ultimamente vi ha creato tensione. Nel lavoro potrebbe esserci una scelta importante da affrontare senza ulteriori rinvii. In amore il cielo favorisce confronti sinceri e chiarimenti utili: meglio una verità detta oggi che un dubbio trascinato ancora.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 24 maggio 2026), giornata intensa e molto lucida. Avete una capacità straordinaria di capire ciò che gli altri cercano di nascondere e questo oggi vi dà un vantaggio importante. Nel lavoro siete strategici e determinati. In amore volete emozioni profonde e rapporti autentici: la superficialità vi stanca più del solito.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sentite il bisogno di dare maggiore concretezza alle vostre idee. L’entusiasmo non manca, ma capite che senza organizzazione certi progetti rischiano di restare solo intuizioni. Nel lavoro una nuova proposta potrebbe aprire prospettive interessanti. In amore siete sinceri e spontanei, ma dovete fare attenzione a non sembrare troppo distratti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata molto utile per mettere ordine nelle priorità. Vi sentite più concentrati e questo vi permette di affrontare impegni e responsabilità con maggiore serenità. Nel lavoro fate progressi concreti grazie alla vostra costanza. In amore, però, il cielo vi invita a essere più aperti e meno trattenuti nei sentimenti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 24 maggio 2026), avete intuizioni brillanti e una forte voglia di cambiare qualcosa nella vostra quotidianità. Alcune idee nate quasi per caso potrebbero diventare molto importanti. Nel lavoro è il momento giusto per sperimentare e proporre qualcosa di diverso dal solito. In amore serve però maggiore presenza emotiva.

PESCI

Cari Pesci, giornata armonica e intensa dal punto di vista emotivo. Riuscite a trovare un buon equilibrio tra sensibilità e concretezza, e questo vi aiuta a vivere tutto con più serenità. Nel lavoro un’intuizione potrebbe aiutarvi a risolvere una situazione complicata. In amore piccoli gesti sinceri avranno un valore enorme.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 24 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: giornata armonica e intensa dal punto di vista emotivo.