Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 23 maggio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 23 maggio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, weekend all’insegna dell’armonia e della bellezza. In amore, le stelle favoriscono i nuovi inizi e le riconciliazioni. Non abbiate paura di esprimere i vostri desideri più profondi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 23 maggio 2026), weekend di grandi intuizioni. Sabato il vostro sesto senso sarà infallibile. Evitate polemiche inutili con i parenti; meglio dedicarsi a un hobby creativo che vi permetta di staccare la spina.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la vostra anima libera scalpita per un’avventura. Sentite il bisogno di nuovi stimoli e di aria fresca. Per quanto riguarda il lavoro, una buona notizia potrebbe arrivare proprio quando meno ve lo aspettate.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete solidi come una roccia, ma questo fine settimana dovreste concedervi un po’ di morbidezza. Sabato dedicatevi al riposo fisico. Se siete single, non siate troppo diffidenti: aprite il cuore a nuove conoscenze senza pregiudizi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 23 maggio 2026), periodo vivace che culmina in un fine settimana all’insegna dell’originalità. Non dovete trascurare la forma fisica: una lunga camminata vi aiuterà a ritrovare il giusto equilibrio.

PESCI

Cari Pesci, la vostra sensibilità sarà il vostro punto di forza: saprete dare il consiglio giusto alla persona giusta. In amore, è un momento di grande tenerezza e sogni ad occhi aperti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: weekend all’insegna dell’armonia e della bellezza.