Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 10:30
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 23 maggio 2026

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 23 maggio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI –  Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 23 maggio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, weekend all’insegna dell’armonia e della bellezza. In amore, le stelle favoriscono i nuovi inizi e le riconciliazioni. Non abbiate paura di esprimere i vostri desideri più profondi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 23 maggio 2026), weekend di grandi intuizioni. Sabato il vostro sesto senso sarà infallibile. Evitate polemiche inutili con i parenti; meglio dedicarsi a un hobby creativo che vi permetta di staccare la spina.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la vostra anima libera scalpita per un’avventura. Sentite il bisogno di nuovi stimoli e di aria fresca. Per quanto riguarda il lavoro, una buona notizia potrebbe arrivare proprio quando meno ve lo aspettate.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete solidi come una roccia, ma questo fine settimana dovreste concedervi un po’ di morbidezza. Sabato dedicatevi al riposo fisico. Se siete single, non siate troppo diffidenti: aprite il cuore a nuove conoscenze senza pregiudizi.

oroscopo paolo fox domani
AGF
ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 23 maggio 2026), periodo vivace che culmina in un fine settimana all’insegna dell’originalità. Non dovete trascurare la forma fisica: una lunga camminata vi aiuterà a ritrovare il giusto equilibrio.

PESCI

Cari Pesci, la vostra sensibilità sarà il vostro punto di forza: saprete dare il consiglio giusto alla persona giusta. In amore, è un momento di grande tenerezza e sogni ad occhi aperti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: weekend all’insegna dell’armonia e della bellezza.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 23 maggio 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, venerdì 22 maggio 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 22 maggio 2026
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 23 maggio 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, venerdì 22 maggio 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 22 maggio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 22 maggio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 22 maggio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 22 maggio 2026
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, giovedì 21 maggio 2026: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 21 maggio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 21 maggio 2026
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 21 maggio 2026
Ricerca