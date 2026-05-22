Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 22 maggio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 22 maggio2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi rende combattivi ma oggi anche più strategici. Nel lavoro avete voglia di accelerare, ma il cielo suggerisce di osservare bene una situazione prima di agire. Una scelta fatta con calma porterà risultati migliori di una reazione impulsiva. In amore serve maggiore ascolto: chi vi sta vicino desidera sentirsi davvero coinvolto.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere vi aiuta a ritrovare serenità e stabilità. Nel lavoro qualcosa che sembrava fermo riprende lentamente movimento e questo vi restituisce fiducia. In amore cresce il desiderio di rapporti più profondi e sinceri: avete bisogno di sentirvi rassicurati ma anche emotivamente coinvolti.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio porta velocità mentale e curiosità. Nel lavoro riuscite a trovare soluzioni intelligenti e creative, ma dovete evitare di disperdere energie in troppe direzioni. In amore il cielo vi chiede chiarezza: troppe parole non dette rischiano di creare distanza.

Cancro

Cari Cancro, la Luna amplifica sensibilità e intuizione. Nel lavoro percepite tensioni e cambiamenti prima degli altri, qualità utile ma anche stancante. Cercate di non assorbire tutto. In amore è il momento giusto per aprirsi con sincerità e lasciarsi andare a emozioni più autentiche.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 22 maggio 2026), il Sole vi sostiene e vi rende più sicuri del solito. Nel lavoro riuscite a ottenere attenzione e rispetto senza bisogno di imporvi troppo. In amore, però, dovete abbassare leggermente le difese: mostrare il vostro lato più umano rafforzerà un rapporto.

Vergine

Cari Vergine, Saturno favorisce ordine e concretezza. Nel lavoro riuscite a sistemare questioni pratiche rimaste in sospeso e questo vi fa sentire più tranquilli. In amore il cielo vi invita a non analizzare ogni dettaglio: alcune emozioni vanno semplicemente vissute.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere porta desiderio di armonia ma anche necessità di fare chiarezza. Nel lavoro una decisione importante non può più essere rimandata. In amore un dialogo sincero potrebbe riportare serenità dopo giorni di dubbi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone rende il vostro intuito fortissimo. Nel lavoro capite subito quali persone meritano fiducia e quali no. In amore siete molto profondi e intensi: oggi avete bisogno di emozioni vere e di rapporti autentici.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove stimola voglia di cambiamento e nuove idee. Nel lavoro nasce una prospettiva interessante che andrà valutata con calma. In amore avete bisogno di leggerezza ma anche di sincerità: le mezze verità oggi vi infastidiscono più del solito.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno rafforza determinazione e lucidità. Nel lavoro riuscite a fare passi avanti concreti grazie alla vostra costanza. In amore, però, serve maggiore apertura emotiva: chi vi vuole bene desidera sentirvi meno distanti.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 22 maggio 2026), Urano porta intuizioni improvvise e desiderio di rinnovamento. Nel lavoro una vostra idea potrebbe rivelarsi più importante del previsto. In amore il cielo vi invita a essere più presenti e meno sfuggenti.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno amplifica sensibilità e immaginazione. Nel lavoro un’intuizione vi aiuterà a capire meglio una situazione delicata. In amore c’è una dolcezza più matura e sincera che rende i rapporti più profondi.