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Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 23 maggio 2026

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Giovanni Macchi
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Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 23 maggio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 23 maggio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, questo fine settimana di fine maggio vi vede pronti al riscatto. Dopo una settimana lavorativa intensa, sabato sentirete il bisogno di scaricare la tensione attraverso il movimento fisico. In amore, Marte vi rende passionali ma forse un po’ troppo diretti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 23 maggio 2026), weekend che invita alla prudenza economica. Evitate spese folli, anche se la tentazione di regalarvi un oggetto di lusso sarà forte. In amore, è tempo di certezze.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, siete i padroni assoluti del cielo! Con il Sole nel segno, durante questo fine settimana sprizzate energia da tutti i pori. Sabato sarà una giornata ricca di inviti sociali. Amore? Non giocate con troppi cuori contemporaneamente: scegliete la sincerità.

CANCRO

Cari Cancro, il weekend di questo fine maggio si apre con una punta di malinconia, ma niente paura: è solo una fase passeggera. Sabato preferirete la tranquillità delle mura domestiche. Per i single, potrebbe esserci una piacevole sorpresa.

oroscopo paolo fox domani
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 23 maggio 2026), nel corso delle prossime ore sarete tentati di pensare a nuovi progetti professionali. Sforzatevi di staccare la spina! In amore, la passione è in risalita.

VERGINE

Cari Vergine, siete alle prese con una piccola revisione dei vostri obiettivi a lungo termine. La vostra precisione vi aiuterà a risolvere un piccolo intoppo familiare. Un incontro fortuito potrebbe regalarvi un sorriso inaspettato.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX 

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: siete i padroni assoluti del cielo! Sprizzate energia da tutti i pori!

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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