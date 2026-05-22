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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 22 maggio 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 22 maggio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 22 maggio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, avete voglia di muovervi, decidere, cambiare qualcosa che negli ultimi tempi vi ha lasciato insoddisfatti. La differenza rispetto al passato è che ora cercate risultati più concreti e meno improvvisati. Nel lavoro potreste capire meglio quali progetti meritano davvero il vostro tempo. In amore, invece, il cielo vi invita a rallentare un po’: chi vi è vicino ha bisogno di sentirsi ascoltato e non travolto dalla vostra energia.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 22 maggio 2026), giornata che vi porta a riflettere sul significato della stabilità. Vi rendete conto che sentirsi al sicuro non basta più: avete bisogno anche di entusiasmo e coinvolgimento emotivo. Nel lavoro una proposta o una conversazione potrebbe aprire prospettive interessanti. In amore cresce il desiderio di rapporti autentici, meno abitudinari e più profondi.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, siete particolarmente rapidi e intuitivi. Le idee arrivano facilmente e riuscite a collegare situazioni che fino a poco tempo fa sembravano confuse. Nel lavoro questo vi rende molto efficaci, soprattutto nei contatti e nelle comunicazioni. In amore, però, attenzione a non essere troppo sfuggenti: qualcuno potrebbe chiedervi maggiore chiarezza.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
oroscopo paolo fox oggi
AGF
CANCRO

Cari Cancro, giornata intensa ma positiva. Alcuni dubbi interiori iniziano finalmente a sciogliersi e questo vi rende più sereni. Nel lavoro mantenete equilibrio anche davanti a piccoli imprevisti, dimostrando una maturità che verrà notata. In amore il cielo favorisce momenti sinceri e profondi: chi vi vuole bene oggi percepirà tutta la vostra sensibilità.

GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 22 maggio 2026), avete una sicurezza calma e convincente. Non avete bisogno di dimostrare nulla: la vostra presenza basta per attirare attenzione e rispetto. Nel lavoro riuscite a gestire bene situazioni delicate senza perdere lucidità. In amore, però, dovete evitare di chiudervi dietro l’orgoglio: mostrare emozioni autentiche rafforzerà i rapporti.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, giornata concreta ma meno prevedibile del solito. Alcuni cambiamenti improvvisi nei programmi potrebbero mettervi inizialmente a disagio, ma alla fine vi accorgerete che erano necessari. Nel lavoro siete molto precisi e riuscite a sistemare questioni pratiche importanti. In amore cercate di lasciare più spazio alla spontaneità e meno ai ragionamenti continui.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 22 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: giornata concreta ma meno prevedibile del solito.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 18-24 MAGGIO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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