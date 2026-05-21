Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 21 maggio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 21 maggio2026:

Ariete

Cari Ariete, siete meno impulsivi e più strategici. Nel lavoro questo atteggiamento vi permette di evitare discussioni inutili e di concentrarvi sugli obiettivi reali. In amore, invece, le stelle vi invitano a essere più pazienti e meno impazienti nelle risposte.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere rende questa giornata più serena e rassicurante. Nel lavoro una conferma o una buona notizia potrebbe aumentare la vostra fiducia. In amore sentite il bisogno di stabilità ma anche di maggiore complicità emotiva.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio vi rende particolarmente brillanti e comunicativi. Nel lavoro riuscite a convincere facilmente chi vi circonda grazie alla vostra rapidità mentale. In amore, però, cercate di non lasciare troppe cose in sospeso.

Cancro

Cari Cancro, la Luna vi rende molto intuitivi e profondi. Nel lavoro riuscite a mantenere equilibrio anche in situazioni complicate. In amore una persona potrebbe dimostrarvi più affetto e vicinanza del previsto.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 21 maggio 2026), energia forte ma ben controllata. Nel lavoro riuscite a distinguervi con naturalezza e sicurezza. In amore meno orgoglio e più spontaneità renderanno la giornata più piacevole.

Vergine

Cari Vergine, concretezza e precisione vi aiutano a fare chiarezza. Nel lavoro sistemate dettagli importanti che altri avevano trascurato. In amore cercate di essere meno critici e più aperti alle emozioni.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere porta desiderio di armonia ma anche la necessità di prendere posizione. Nel lavoro una scelta si avvicina. In amore il dialogo sarà fondamentale per evitare incomprensioni.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, intuizione e lucidità vi danno un vantaggio importante. Nel lavoro riuscite a capire subito quali opportunità meritano attenzione. In amore siete profondi e molto coinvolgenti.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove favorisce nuove idee e desiderio di novità. Nel lavoro potreste iniziare a pensare a un cambiamento interessante. In amore sincerità e leggerezza saranno le chiavi della giornata.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno rafforza la vostra determinazione. Nel lavoro riuscite a ottenere risultati concreti grazie alla costanza. In amore il cielo vi invita a mostrare più calore e disponibilità emotiva.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 21 maggio 2026), Urano porta voglia di rompere vecchi schemi. Nel lavoro una vostra intuizione può diventare molto utile. In amore cercate di essere più chiari nei sentimenti.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno rende questa giornata intensa e romantica. Nel lavoro seguite l’istinto ma senza distrazioni. In amore piccoli gesti sinceri avranno un grande valore.