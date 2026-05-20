Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 21 maggio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 21 maggio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sentite forte il bisogno di ritrovare equilibrio in una situazione che ultimamente vi ha creato tensione. Nel lavoro potrebbe esserci una scelta da affrontare con più decisione del solito. In amore il cielo favorisce chiarimenti sinceri: meglio affrontare un discorso importante piuttosto che continuare a rimandarlo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 21 maggio 2026), giornata intensa e molto lucida. Avete la sensazione di percepire subito le intenzioni degli altri, e questo vi permette di muovervi con grande strategia. Nel lavoro siete particolarmente efficaci e determinati. In amore volete rapporti veri e profondi: le mezze misure oggi non fanno per voi.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sentite il bisogno di dare maggiore concretezza alle vostre idee. L’entusiasmo resta alto, ma capite che serve anche organizzazione per ottenere risultati duraturi. Nel lavoro potrebbe nascere un progetto interessante da sviluppare con calma. In amore siete sinceri e spontanei, ma dovete fare attenzione a non essere troppo distratti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata molto utile per sistemare questioni pratiche e chiarire obiettivi futuri. Vi sentite più concentrati e questo vi permette di lavorare con efficacia. Nel lavoro fate progressi solidi e concreti. In amore, però, il cielo vi invita a mostrare di più ciò che provate: chi vi è vicino ha bisogno di sentirvi meno distanti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 21 maggio 2026), avete intuizioni brillanti e una forte voglia di cambiare qualcosa nella vostra quotidianità. Alcune idee nate quasi per gioco potrebbero diventare importanti. Nel lavoro è il momento giusto per sperimentare e proporre qualcosa di originale. In amore serve però maggiore chiarezza emotiva: non lasciate troppe cose non dette.

PESCI

Cari Pesci, giornata armonica e molto sensibile. Le emozioni sono intense ma non vi travolgono, anzi vi aiutano a capire meglio ciò che desiderate davvero. Nel lavoro un’intuizione può rivelarsi molto utile. In amore c’è una dolcezza autentica che rende i rapporti più profondi e rassicuranti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 21 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: giornata armonica e molto sensibile. Le emozioni sono intense ma non vi travolgono, anzi vi aiutano a capire meglio ciò che desiderate davvero.