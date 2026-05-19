Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 20 maggio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 20 maggio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sentite forte il bisogno di chiarire una situazione che si trascina da troppo tempo. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe esserci una scelta importante da affrontare con maggiore coraggio. In amore il cielo favorisce confronti sinceri.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 20 maggio 2026), giornata intensa e molto lucida. Per quanto riguarda il lavoro, riuscite a muovervi con grande intelligenza. In amore siete più selettivi del solito.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sentite il bisogno di dare una direzione più concreta alle vostre energie. Per quanto riguarda il lavoro, una nuova idea può diventare importante se sviluppata con pazienza. In amore siete sinceri e spontanei.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata molto utile per riorganizzare priorità e obiettivi. Per quanto riguarda il lavoro, riuscite a costruire qualcosa di stabile e duraturo. In amore, il cielo vi invita a essere più aperti nel mostrare le vostre fragilità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 20 maggio 2026), avete intuizioni brillanti e una forte voglia di cambiare prospettiva. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento giusto per sperimentare qualcosa di nuovo. In amore serve maggiore presenza.

PESCI

Cari Pesci, giornata armonica e molto significativa. Riuscite a mantenere un buon equilibrio tra sensibilità e concretezza, cosa che vi aiuta a vivere le situazioni con maggiore serenità. Per quanto riguarda il lavoro, un’intuizione potrebbe portarvi un vantaggio inatteso.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: giornata armonica e molto significativa.