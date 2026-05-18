Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 18 maggio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 18 maggio 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, sentite forte il bisogno di riprendere il controllo di alcune situazioni che negli ultimi tempi vi hanno fatto perdere pazienza. La differenza è che stavolta non volete reagire d’impulso, ma trovare una soluzione più intelligente. Nel lavoro questo atteggiamento vi aiuta a evitare tensioni inutili e a ottenere risultati più concreti. In amore, invece, il cielo invita a essere più presenti e meno frettolosi: chi vi è vicino vuole sentirsi ascoltato davvero.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 18 maggio 2026), giornata che vi porta a riflettere su ciò che vi dà davvero serenità. Alcune abitudini vi rassicurano, ma altre iniziano a starvi strette. Nel lavoro potreste accorgervi che è arrivato il momento di modificare qualcosa nel vostro modo di gestire impegni o collaborazioni. In amore cresce il bisogno di stabilità emotiva ma anche di complicità vera: non vi basta più un rapporto costruito solo sulla routine.

GEMELLI

Cari Gemelli, la mente corre veloce ma in modo più ordinato del solito. Riuscite finalmente a mettere insieme idee che sembravano confuse e questo vi rende molto più efficaci. Nel lavoro una conversazione o una proposta può aprire prospettive interessanti. In amore, però, dovete evitare atteggiamenti ambigui: qualcuno potrebbe chiedervi maggiore chiarezza e sincerità.

CANCRO

Cari Cancro, giornata emotivamente intensa ma molto importante per ritrovare equilibrio. Alcuni pensieri che vi hanno accompagnato negli ultimi giorni iniziano a diventare più chiari. Nel lavoro cercate di non lasciarvi influenzare troppo dalle tensioni degli altri. In amore il cielo favorisce momenti sinceri e profondi: un dialogo aperto può migliorare molto una relazione.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 18 maggio 2026), avete una sicurezza più tranquilla e meno impulsiva. Questo vi rende più forti e convincenti. Nel lavoro riuscite a mantenere il controllo anche in situazioni complicate, attirando rispetto e attenzione. In amore, però, le stelle vi invitano a mostrare anche il lato più sensibile: non tutto si risolve con orgoglio o forza.

VERGINE

Cari Vergine, giornata concreta ma non del tutto prevedibile. Alcuni piccoli cambiamenti nei programmi potrebbero inizialmente infastidirvi, ma alla fine vi renderete conto che erano necessari. Nel lavoro siete molto precisi e riuscite a risolvere questioni pratiche importanti. In amore cercate di non trasformare ogni emozione in un ragionamento: lasciate spazio anche all’istinto.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 18 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: giornata che vi porta a riflettere su ciò che vi dà davvero serenità.