Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 18 maggio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 18 maggio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sentite forte il bisogno di chiarire una situazione che non vi convince più. Restare sospesi tra dubbi e indecisioni vi pesa molto più del solito. Nel lavoro potrebbe esserci una scelta da affrontare con maggiore coraggio. In amore, invece, un confronto sincero può riportare serenità e togliere tensioni accumulate.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 18 maggio 2026), giornata intensa e molto lucida. Avete una capacità straordinaria di capire ciò che gli altri cercano di nascondere, e questo oggi sarà particolarmente evidente. Nel lavoro riuscite a muovervi con strategia e intelligenza. In amore siete più selettivi del solito: volete emozioni autentiche e non siete più disposti ad accontentarvi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sentite il bisogno di dare una direzione più concreta ai vostri progetti. L’entusiasmo non manca, ma capite che serve anche organizzazione. Nel lavoro una nuova idea può diventare importante se coltivata con costanza. In amore siete sinceri e spontanei, ma dovete fare attenzione a non risultare troppo diretti o distratti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata molto utile per rimettere ordine nelle priorità. Vi sentite più concentrati e determinati, e questo vi permette di fare passi avanti concreti nel lavoro. Alcune responsabilità pesano meno perché avete finalmente una visione più chiara del futuro. In amore, però, serve maggiore disponibilità emotiva: chi vi vuole bene ha bisogno di sentire più calore.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 18 maggio 2026), avete intuizioni brillanti e una forte voglia di cambiare prospettiva. Alcune idee nate quasi per caso potrebbero rivelarsi molto più importanti del previsto. Nel lavoro è il momento giusto per sperimentare qualcosa di nuovo o per proporre una soluzione originale. In amore, invece, il cielo vi chiede più presenza e meno distacco.

PESCI

Cari Pesci, giornata armonica e molto profonda. Riuscite a trovare un equilibrio migliore tra sensibilità e concretezza, e questo vi aiuta a vivere le situazioni con più serenità. Nel lavoro un’intuizione può portarvi un vantaggio inatteso. In amore c’è una dolcezza sincera e stabile: i piccoli gesti oggi valgono più di grandi promesse.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 18 MAGGIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: giornata armonica e molto profonda. Riuscite a trovare un equilibrio migliore tra sensibilità e concretezza.