Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 17 maggio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 17 maggio2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi dona energia, ma oggi è importante usarla con intelligenza. Nel lavoro potreste sentirvi impazienti davanti a ritardi o persone troppo lente, ma reagire d’istinto non aiuterebbe. Meglio osservare e scegliere con lucidità. In amore serve più ascolto: una persona vicina ha bisogno di sentirsi capita e non solo trascinata dal vostro entusiasmo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere protegge il vostro segno e vi rende più stabili e rassicuranti. Nel lavoro state costruendo qualcosa che richiede tempo ma che potrà darvi soddisfazioni concrete. In amore cresce il bisogno di profondità: volete sentirvi coinvolti davvero, senza superficialità o giochi inutili.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio vi rende veloci mentalmente ma anche un po’ dispersivi. Nel lavoro avete molte idee, ma dovete scegliere su cosa concentrarvi davvero. In amore cercate maggiore chiarezza: evitare un confronto oggi potrebbe creare dubbi domani.

Cancro

Cari Cancro, la Luna amplifica sensibilità e intuizione. Nel lavoro percepite bene le tensioni attorno a voi, ma non dovete assorbirle tutte. In amore, invece, giornata positiva per aprirsi e condividere emozioni che finora avete trattenuto.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 17 maggio 2026), il Sole vi sostiene e vi rende più sicuri, ma senza eccessi. Nel lavoro riuscite a ottenere attenzione e credibilità con naturalezza. In amore, però, attenzione all’orgoglio: ascoltare davvero l’altro sarà fondamentale.

Vergine

Cari Vergine, Saturno vi aiuta a mettere ordine e a risolvere questioni rimaste in sospeso. Nel lavoro siete concreti e precisi, qualità che oggi farà la differenza. In amore cercate di non controllare tutto: lasciate spazio anche alla spontaneità.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere favorisce equilibrio e dialogo. Nel lavoro potreste dover prendere una decisione importante, evitando però di rimandare ancora. In amore, una conversazione sincera può riportare serenità.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone amplifica il vostro intuito. Nel lavoro riuscite a vedere dettagli che altri ignorano, e questo vi dà un vantaggio notevole. In amore siete più profondi e selettivi: volete emozioni vere.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove porta nuove idee e desiderio di movimento. Nel lavoro nasce una prospettiva interessante da valutare con calma. In amore avete bisogno di leggerezza ma anche di sincerità.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno rafforza la vostra determinazione. Nel lavoro fate passi concreti verso un obiettivo importante. In amore, però, il cielo vi invita a essere meno rigidi e più aperti emotivamente.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 17 maggio 2026), Urano porta intuizioni improvvise e voglia di cambiamento. Nel lavoro una vostra idea potrebbe rivelarsi molto utile. In amore serve più chiarezza e presenza.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno amplifica sensibilità e immaginazione. Nel lavoro seguite l’intuito ma restate concreti. In amore c’è una dolcezza più matura e sincera che rafforza i legami.