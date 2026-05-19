Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 19 maggio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 19 maggio2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte continua a darvi forza, ma oggi dovete usarla con maggiore equilibrio. Nel lavoro potreste sentirvi rallentati da persone o situazioni che non seguono il vostro ritmo, ma reagire con impulsività rischierebbe solo di creare tensioni inutili. Meglio osservare e scegliere con lucidità il momento giusto per agire. In amore il cielo vi invita a essere più disponibili all’ascolto: qualcuno vicino a voi desidera sentirsi compreso davvero.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere protegge il vostro segno e porta una sensazione di maggiore stabilità. Nel lavoro state costruendo qualcosa che richiede pazienza ma che potrà portarvi soddisfazioni concrete nel tempo. In amore cresce il bisogno di autenticità: non vi basta più la tranquillità superficiale, volete rapporti profondi e sinceri, capaci di farvi sentire al sicuro ma anche vivi emotivamente.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio rende la mente veloce e brillante, ma oggi il rischio è quello di voler fare troppe cose insieme. Nel lavoro avete idee interessanti, ma dovete scegliere con attenzione su cosa concentrarvi davvero. In amore cercate di evitare atteggiamenti contraddittori: una maggiore chiarezza potrebbe risolvere dubbi e incomprensioni.

Cancro

Cari Cancro, la Luna amplifica sensibilità e intuizione. Oggi percepite molto bene le emozioni degli altri, ma attenzione a non assorbire tutte le tensioni attorno a voi. Nel lavoro mantenere equilibrio sarà fondamentale. In amore, invece, il cielo favorisce dialoghi sinceri e momenti di grande dolcezza che possono rafforzare un rapporto importante.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 19 maggio 2026), il Sole vi sostiene e vi rende più sicuri, ma oggi la vostra forza sarà nella calma e non nell’esibizione. Nel lavoro riuscite a ottenere attenzione e credibilità senza bisogno di imporvi troppo. In amore, però, dovete abbassare leggermente le difese: mostrare anche il vostro lato più vulnerabile renderà i rapporti più autentici.

Vergine

Cari Vergine, Saturno vi aiuta a mettere ordine nelle questioni pratiche e a risolvere dettagli rimasti in sospeso. Nel lavoro siete molto efficaci e concreti, qualità che oggi farà la differenza. In amore cercate però di non trasformare ogni emozione in un’analisi: lasciate spazio anche all’imprevisto e alla spontaneità.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere favorisce il dialogo ma richiede decisioni più chiare. Nel lavoro non potete più rimandare una scelta che da tempo cercate di evitare. In amore una conversazione sincera può riportare equilibrio e serenità, soprattutto se ultimamente ci sono stati dubbi o silenzi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone amplifica intuizione e profondità. Nel lavoro riuscite a capire molto più di quanto gli altri immaginino e questo vi dà un vantaggio importante. In amore siete più selettivi e intensi: volete emozioni vere e non avete più voglia di perdere tempo in rapporti superficiali.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove stimola nuove idee e voglia di cambiamento. Nel lavoro potrebbe nascere una prospettiva interessante da sviluppare con calma. In amore avete bisogno di leggerezza ma anche di sincerità: le mezze verità oggi vi pesano più del solito.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno rafforza la vostra determinazione e vi rende più concentrati sugli obiettivi. Nel lavoro fate progressi concreti grazie alla vostra costanza. In amore, però, il cielo vi invita a essere meno rigidi e più aperti nel mostrare ciò che provate.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 19 maggio 2026), Urano porta intuizioni improvvise e voglia di rinnovamento. Nel lavoro una vostra idea potrebbe rivelarsi molto utile e originale. In amore serve maggiore chiarezza: chi vi sta vicino ha bisogno di sentire più coinvolgimento emotivo.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno amplifica sensibilità e immaginazione. Nel lavoro seguite l’intuito ma senza perdere il contatto con la realtà pratica. In amore c’è una dolcezza più matura e consapevole che aiuta a vivere i sentimenti con maggiore serenità.